Pokémon Perla Splendente è stato completato in 23 minuti da uno speedrunner

Pochi giorni fa Werster era riuscito a stupirci completando Pokémon Perla Splendente in meno di un'ora. Un tempo eccezionale, ma a quanto pare ampiamente migliorabile, dato che lo speedrunner poche ore fa è riuscito a completare il remake in soli 23 minuti e 13 secondi.

Come riportato lunedì, Werster era riuscito a completare Pokémon Perla Splendente in soli 50 minuti e 36 secondi. Per "completare" ovviamente si intende arrivare semplicemente ai titoli di coda dopo aver battuto la Lega Pokémon. Un traguardo che in ogni caso ai comuni mortali richiede circa 25 ore, stando alla media riportata dal sito HowLongToBeat.

Per raggiungere tale risultato, lo speedrunner si era avvalso dei numerosi glitch presenti nei remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, come ad esempio quello che permette di superare i confini delle aree di gioco e raggiungere quindi velocemente zone avanzate, saltando a piedi pari cutscene e dialoghi obbligatori. Werster aveva dichiarato che il tempo era sicuramente buono, ma ampiamente migliorabile. E a quanto pare aveva ragione da vendere.

Il nuovo suo nuovo tempo, l'attuale record mondiale di completamente di Pokémon Perla Splendente, è di 23 minuti e 13 secondi, mentre ieri era già sceso sui 33:10. E, conoscendo il mondo delle speedrun, probabilmente c'è ulteriore margine di miglioramento. Nel filmato qua sopra possiamo ammirare l'impresa di Werster, in particolare la precisione e la meticolosità dei suoi movimenti e per l'attivazione dei vari glitch.

Rimanendo in tema, ieri è stata annunciata la Stagione della Tradizione di Pokémon GO, che sembra ispirarsi fortemente all'atteso Leggende Pokémon: Arceus.