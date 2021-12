Qualcomm: una console mobile sviluppata con Razer tra i prodotti per il 2022

Le slide di un evento destinato agli addetti ai lavori sono finite in rete, anticipando alcune informazioni sui nuovi SoC Snapdragon, in arrivo nel 2022 sui nuovi smartphone e non solo. Il pezzo forte del leak riguarda infatti il chipSnapdragon G3x da 4 nanometri, sviluppato appositamente per una console portatile creata a due mani da Qualcomm e da Razer.

Chip Snapdragon G3x, capacità mobile e compatibilità con PC, console e Xbox Game Cloud

Per il momento si parla ancora di un kit di sviluppo, ma le forme sembrano già quelle di una console definitiva e ricordano un grosso pad allungato per Xbox. Ma la cosa non sorprende visto che la console guarda esplicitamente allo streaming e dovrebbe garantire pieno supporto, in questo senso, per PC, console di nuova generazione e Xbox Game Cloud. Il tutto condito da schermo da 120 Hz di refresh, batteria da 6000 mAh, Wi-Fi 6E, Bluetooth 2.2, AI-Engine di settima generazione, Snapdragon Sound e una webcam 1080p.

Purtroppo non abbiamo dati precisi sulla potenza del SoC Qualcomm Snapdragon G3x e non ci aspettiamo di certo prestazioni da Steam Deck, ma ci aspettiamo qualcosa all'altezza per lo meno del nuovo chip di punta della serie Snapdragon 8 Gen 1. Parliamo quindi, almeno secondo le slide pubblicate da VideoCardz, di un incremento rispetto alla generazione precedente del 20% delle prestazioni per la CPU e del 25% della GPU, a fronte ovviamente di consumi ridotti. Da notare inoltre la promessa di un aumento delle prestazioni del 60% in ambiente Vulkan, cosa che potrebbe risultare molto utile nel caso della console Qualcomm.

Alcune delle promesse per il nuovo SoC di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Sia chiaro, non parliamo di un salto in avanti paragonabile a quello promesso da Qualcomm con i suoi SoC per Windows per il 2023, ma parliamo di miglioramenti importanti nella potenza di chip mobile dalle prestazioni già piuttosto robuste. Inoltre, in ballo, c'è anche la promessa di un balzo in avanti nelle capacità fotografiche con un processore ISP da 18-bit capace di gestire 240 foto da 12 MP scattate in un secondo, registrazione 8K a 64 MP con HDR e ottimizzazione notturna per risultati fino a 5 volte migliori rispetto al passato.