Pokémon Unite è il gioco dell'anno dei Google Play Best of 2021

Pokémon Unite, il MOBA di TiMi Studios per dispositivi mobile e Nintendo Switch è il vincitore della categoria "Best Game" dei Google Play's Best of 2021.

Gli awards di Google sono una celebrazione di app e giochi mobile arrivati nel corso dell'anno su Google Play Store, il marketplace per smartphone e tablet Android. Pokémon Unite non solo si è aggiudicato il titolo di gioco dell'anno, ma è anche tra i vincitori della categoria "Best Competitive", assieme a League of Legends: Wild Rift, che inoltre ha vinto anche il premio come miglior gioco per tablet.

Pokémon Unite è nato grazie a una collaborazione tra The Pokémon Company e lo Studio TiMi del colosso Tencent. Il gioco presenta meccaniche MOBA, con squadre da cinque giocatori che vestono i panni di altrettanti Pokémon che si danno battaglia in un'arena per cercare di segnare quanti più possibili nelle reti avversarie. Pokémon Unite è arrivato su Nintendo Switch a luglio e successivamente su iOS e Android a settembre. Il gioco nel tempo ha ricevuto numerosi aggiornamenti, che hanno visto l'introduzione di nuovi Pokémon, l'ultimo dei quali è Decidueye. Per maggiori dettagli vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Pokémon Unite.

Pokémon Unite, un'immagine promozionale

Di seguito tutti i vincitori dei Google Play's Best of 2021 per quanto riguarda i videogiochi:

Best Game

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

User's choice

Garena Free Fire Max (Garena)

Best Competitive

League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

Marvel Future Revolution (Netmarble)

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

Rogue Land (Huuuge Games)

Suspects: Mystery Mansion (Wildlife Studios)

Best Game Changers

Inked (Somnium Gammes)

JankenUP (Humita)

Knights of San Francisco (Raidead)

Overboard! (Inkle)

Tears of Themis (MiHoYo)

Best Pick Up & Play

Cats in Time - Relaxing Puzzle Game (Pine Studio)

Crash Bandicoot: On the Run! (King)

Disney Pop Town (Sundaytoz Corp)

Switchcraft: Magical Match 3 (Wooga)

Towers: Relaxing Puzzle (Jox Development)

Best Indies

7 Billion Humans (Tomorrow Corporation)

Bird Alone (George Batchelor)

Donut County (Ben Esposito)

My Friend Pedro: Ripe for Revenge (Devolver Digital)

Puzzling Peaks EXE (AppSir)

Best for Tablets