Pokémon Unite: trailer svela Decidueye, in arrivo la prossima settimana

Il roster di Pokémon Unite sta per allargarsi ulteriormente grazie all'arrivo di Decidueye. Con un trailer The Pokémon Company ha annunciato l'arrivo del Pokémon di tipo Erba/Spettro nel MOBA per Nintendo Switch, iOS e Android venerdì 19 novembre.

Per il momento non sono stati svelati né il ruolo né i dettagli sulle mosse e l'abilità passiva di Decidueye, ma possiamo farci un'idea del suo stile di combattimento nel breve trailer che ha accompagnato l'annuncio, che potrete visualizzare qui sopra. Come possiamo notare, il Pokémon può attaccare dalla distanza e sfruttare le sue piume come delle frecce per bersagliare gli avversari con rapide e letali raffiche.

Stando ai rumor circolati nelle scorse settimane, e come tali da prendere con le pinze, lo starter di sesta generazione è un Attaccante con difficoltà di utilizzo intermedia. La sua licenza dovrebbe costare 10.000 monete Heos, un prezzo in linea con quello degli altri Pokémon arrivati nei scorsi mesi.

Come accennato in precedenza, Decidueye si unirà al roster di Pokémon Unite venerdì 19 novembre, che tra l'altro è anche il giorno di lancio di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente. A proposito, se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere il nostro speciale dedicato ai 10 Pokémon migliori di Sinnoh in Diamante Lucente e Perla Splendente.