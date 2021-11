PS5: oltre 25 esclusive in sviluppo, cosa possiamo aspettarci dai PlayStation Studios?

"Al momento ci sono più di 25 giochi in fase di sviluppo per PS5 presso i PlayStation Studios". Queste le parole di Jim Ryan, il CEO di Sony Interactive Entertainment, in un post sul PlayStation blog che celebra il primo anniversario di PS5. Un'affermazione importante e che, come era lecito aspettarsi, ha alzato vertiginosamente l'asticella dell'hype per i giocatori PlayStation, in un periodo che, francamente, lascia un po' delusi in termini di esclusive. Ma cosa possiamo aspettarci effettivamente dai PlayStation Studios?

Per alcuni l'affermazione di Ryan potrebbero sembrare una sparata bella e buona, ma in realtà ragionandoci bene non è affatto così. Con l'acquisizione di Bluepoint Games annunciata ad agosto, al momento la scuderia di Sony conta ben 15 studi interni, con altre acquisizioni previste per il futuro. Tra questi ce ne sono alcuni come Insomniac Games, Naughty Dog e Firesprite, giusto per citarne alcuni, che hanno team enormi che possono lavorare su più progetti contemporaneamente.

Inoltre, questi fantomatici 25+ progetti molto probabilmente verranno spalmati nel corso di 3-4 se non addirittura cinque anni, dato che nel mezzo c'è sicuramente più di un progetto in una fase embrionale o ancora piuttosto acerba. Tra quelli già annunciati, ad esempio, c'è Marvel's Wolverine che dà tanto l'impressione di essere un gioco per il 2024 e oltre, considerando che l'anno prima Insomniac Games ha intenzione di lanciare un "progettino" come Marvel's Spider-Man 2.

E dunque cosa possiamo aspettarci? Difficile dirlo con precisione, dato che buona parte di questi progetti non sono ancora stati annunciati e dunque fondamentalmente non sappiamo quale studio sta lavorando a cosa. Tuttavia, guardando al recente passato, tra annunci di lavoro, interviste e rumor, si può quantomeno ipotizzare la direzione che potrebbe prendere Sony nei prossimi anni.

Partiamo da un presupposto abbastanza scontato: ciò che ha identificato la line-up di esclusive Sony nelle due passate generazioni sono stati i giochi single player con focus, chi più chi meno, sulla componente narrativa e difficilmente le cose cambieranno in futuro. Ad esempio, due dei titoli più attesi nel 2022 sono Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, per l'appunto giochi single player. Insomma, sarebbe da pazzi non continuare a sfornare esperienze di questo tipo e Sony lo sa bene.

God of War: Ragnarok è senza dubbio uno dei giochi dei PlayStation Studios più attesi

D'altro canto però, come avevamo già avuto modo di spiegarvi in un precedente "Parliamone", è chiaro che la compagnia nei prossimi anni punterà ad espandersi anche nel mercato dei multiplayer. Una mossa sicuramente interessante, forse a questo punto anche necessaria vista la direzione presa dall'industria videoludica negli ultimi anni, e sostenuta anche grazie alle acquisizioni dei PlayStation Studios.

Ad esempio, oltre all'esperienza multigiocatore di The Last of Us di Naughty Dog, sappiamo che PlayStation London Studio e Insomniac Games stanno lavorando a un gioco multiplayer, così come Sony Bend e Guerrilla Games secondo degli annunci lavorativi pubblicati dai due studi.

Nel futuro di Sony in ogni caso c'è anche un'altra incognita da non sottovalutare, ovvero PlayStation VR 2. Il nuovo visore potrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno o nel 2023 e ci aspettiamo che venga supportato da alcuni progetti realizzati dai PlayStation Studios in grado di rappresentarne le potenzialità e che per forza di cose dovranno essere le colonne portanti di una line-up di lancio che faccia venire l'acquolina in bocca ai giocatori.

Ci sono poi rumor e leak per tutti i gusti, ovviamente da prendere con le pinze, riguardanti una remaster di Bloodborne e un sequel in sviluppo presso gli uffici di Bluepoint Games, una nuova IP di Naughty Dog o il possibile ritorno di Sly Cooper e Infamous, giusto per citare alcuni dei più interessanti degli ultimi mesi.

La verità la scopriremo soltanto armandoci di pazienza e aspettando le prossime mosse di Sony. Tuttavia è chiaro (e anche prevedibile) che i PlayStation Studios hanno più di un asso nella manica per stupire i giocatori PS5. Queste in ogni caso erano le nostre supposizioni. Voi invece cosa vi aspettate dai progetti in lavorazione presso i PlayStation Studios?