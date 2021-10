PlayStation Studios cresciuti del 20% quest'anno, le acquisizioni di team proseguiranno

Tra i vari risultati finanziari di Sony c'è stato tempo anche per un approfondimento sulla situazione dei PlayStation Studios e sulla loro crescita del 20% registrata durante l'anno fiscale, a seguito delle varie acquisizioni di team effettuate negli ultimi mesi.

Come riferito dal chief financial officer Hiroki Totoki di Sony, nel corso dell'anno fiscale le acquisizioni hanno incrementato la quantità dei team interni a PlayStation Studios di 4 unità, portandoli a un totale di 16 studi first party per Sony. Questo significa una crescita del 20% rispetto a prima nel corso solo degli ultimi mesi, mettendo in evidenza una notevole tendenza all'espansione della forza lavoro.

Questa tendenza proseguirà anche nel prossimo futuro, visto che Totoki ha ribadito come Sony abbia intenzione di "continuare ad investire in maniera aggressiva nelle capacità di sviluppo interne, andando avanti", dunque questo si traduce, essenzialmente, in ulteriori acquisizioni di team anche nei prossimi mesi e anni.

Tra le ultime acquisizioni ricordiamo Housemarque, Firesprite, Bluepoint Games e Fabrik Games, tanto per rimanere appunto nell'ultimo anno fiscale, ma la tendenza proseguirà. Nel frattempo, dai risultati finanziari sono emerse quante PS5 sono state vendute al 30 settembre 2021, ovvero 13,4 milioni di unità, oltre a 47 milioni di abbonati a PS Plus.