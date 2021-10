New World: Update 1.04 disponibile, ecco i dettagli

New World si aggiorna grazie al nuovo Update 1.04 pubblicato da Amazon Games poche ore fa. La patch serve principalmente a risolvere problemi e apportare alcune modifiche. Ecco i dettagli e le note ufficiali.

Come riportato sul sito ufficiale l'Update 1.04 di New World si concentra principalmente nel correggere problemi che hanno colpito i giocatori nelle ultime settimane, specialmente per quanto riguarda le guerre di impatto. Tra i fix in evidenza c'è quello relativo all'exploit di Guerra d'effetto della magia AoE, che impediva ai giocatori di aumentare nel modo corretto il livello massimo di gettoni di fazione e causava problemi che rendevano alcuni giocatori invulnerabili.

Inoltre a partire dalle 23:00 di oggi tornerà disponibile il trasferimento tra server dei personaggi, che era stato bloccato nei giorni scorsi. Mentre dalle 04:00 di domani, 29 ottobre, sarà nuovamente attiva la modalità Carica all'Avamposto.

New World, artwork ufficiale

Di seguito, le note ufficiali della patch 1.04 di New World:

Modifiche generali

Rimossa la spiaggia di partenza della Calata eterna per trasferire i nuovi giocatori ai 3 luoghi per far sì che aumenti la probabilità che i nuovi giocatori e amici possano iniziare a giocare insieme.

Lo sconto prima casa diminuisce il prezzo di acquisto, ma non riduce le tasse. Comunque, l'UI suggeriva ai giocatori che le loro tasse sarebbero state ridotte ed era solo dopo aver acquistato la casa e aver dovuto pagare le tasse che scoprivano che avrebbero dovuto pagare il prezzo totale. Risarciremo qualsiasi giocatore che ha acquistato una casa prima che la correzione dell'IU si risolvesse con 2000 monete.

Prestazione leggermente migliorata nelle Guerre.

La prestazione leggermente migliorata del Bastone della vita con delle modifiche alle abilità passive Tocco riparatore e Tocco beato.

Nell'aggiornamento 1.0.3 abbiamo corretto un bug che causava alle compagnie di perdere le entrate dal possedere numerosi territori o dalle dichiarazioni di Guerra fallite. Con questo aggiornamento rimborsiamo l'entrata di monete persa.

La cassa della Compagnia sarà rimborsata per tutta l'entrata di moneta persa che deriva dal problema.

L'entrata rimborsata non supererà le monete della cassa.

Se una Compagnia è stata completamente abbandonata, non si riceveranno le monete perse.

Abbiamo aumentato il limite massimo di gettoni di fazione del 50% per ogni livello di fazione. Abbiamo fatto questo cambio in modo che i giocatori possano guadagnare gettoni extra anche se hanno raggiunto il limite massimo di reputazione nella fazione e vogliono risparmiare mentre lavorano per avanzare nel prossimo grado di fazione. Ecco i nuovi valori:

Livello 1: 5.000 gettoni, aumentati a 7.500

Livello 2: 10.000 gettoni, aumentati a 15.000

Livello 3: 15.000 gettoni, aumentati a 22.500

Livello 4: 25.000 gettoni, aumentati a 37.500

Livello 5: 50.000 gettoni, aumentati a 75.000

Correzioni di errori generali

Risolto un errore in cui i limiti massimi di gettoni fazioni non aumentavano dopo che i giocatori avevano completato le missioni di rank-up per la loro fazione.

Risolto un problema raro per cui il fuso orario andava avanti o indietro, che successivamente avrebbe prodotto una serie di problemi in tutto il mondo.

Risolto un problema per cui i giocatori perdevano le case in loro possesso nelle Scogliere della sciabola.

Risolto diversi e rari problemi di arresto di server.

Risolto un problema con la notificazione di sospensione/ban che mostra orari incorretti.

Risolto un problema in cui i giocatori potevano usare il loro gettone di trasferimento di mondo mentre avevano ancora contratti di emporio, causando problemi aggiuntivi a trasferimento risolto.

Risolto un problema che causava alcune IA a non generare nel mondo come previsto.

Risolto un problema in cui i portali corrotti di Mrykgard nel Monte infranto distribuivano equipaggiamento di livello superiore rispetto a quello previsto, e che si rigenerava più veloce da quello voluto.

Risolto un problema in cui i nemici negli eventi del portale corrotto di Myrkgard perdevano il bottino.

Risolto un problema che causava un'animazione non voluta quando si interagiva con il calderone gorgogliante che conteneva oggetto, e un problema per cui l'oggetto mescolo non compariva nella mano del giocatore mentre interagiva.

Risolto un problema con i filoni di minerale di Metallo stellare e Oricalco in cui i grandi filoni di minerale ricompensavano piccole quantità di minerale e piccoli filoni di minerale ricompensavano grandi quantità di minerale.

Risolto un problema in cui il timer della lotteria di Guerra non si fermava correttamente durante il periodo di chiusura di Guerra.

Risolto la distanza di rappresentazione delle luci della zucca di Halloween.

Risolto un problema per cui il tag di chat di GM mostrava giocatori non GM.

Risolto un problema per cui la trama dell'armatura tremolava.

Risolto un problema nella Spedizione di Tumuli di pietra stellare dove la protezione di arcano non proteggeva i giocatori da certi laser.

Risolto un problema in cui certi nemici negli Scavi di Amrine erano invulnerabili.

Risolto un problema in cui il Pilastro di ghiaccio poteva restare fermo un tempo di ricarica indefinito.

Risolto un problema in cui i giocatori potevano ottenere anelli che avevano due vantaggi condividendo l'etichetta di vantaggio e non dovevano esistere nello anello.

Risolto un problema per cui la visione proiettile era assente dagli attacchi di Guanti di ghiaccio e di Pilastro di ghiaccio.

Risolto un problema in cui i giocatori non potevano completare una serie di azioni di gioco dopo aver fatto un viaggio veloce.

Modifiche speculative

Le modifiche elencate qui di seguito sono correzioni di prova e mitigazioni. Il nostro obiettivo è di fare queste modifiche e vedere se questi problemi persistono, così possiamo continuare a lavorarci e concentrarci su un aggiornamento futuro se necessario.

Risolto un exploit di Guerra in cui i giocatori potevano usare l'area degli effetti di magia di effetto (AoE) per conquistare punti di raccolta senza subire danni. Questo dovrebbe essere stata migliorato dagli aggiornamenti di prestazione di Guerra e di Bastione della vita, ma continueremo a monitorare per vedere se i problemi persistono.

Abbiamo risolto diverse cause note per le quali i giocatori sono invulnerabili. Questo problema è una delle massime priorità per il nostro team, e continuiamo a cercare correzioni per ulteriori cause di problemi.

Abbiamo corretto speculativamente il problema in cui i giocatori potevano rimanere bloccati dopo aver lasciato la Carica dell'avamposto. Questo era un problema raro e il nostro tema non è stato in grado di riprodurlo. Continueremo a monitorare durante il lancio.

Di recente il negozio interno di New World si è aggiornato con nuovi costumi, skin per armi, maschere e altro ancora a tema Halloween.