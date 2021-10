New World: trasferimento tra server già bloccato, ci sono problemi con i personaggi

Nella giornata di ieri, tramite il forum ufficiale di New World, il Community Manager del gioco ha svelto che vi sono alcuni problemi con il trasferimento tra server e, di conseguenza, il team ha deciso di bloccare questa funzione. Pare che questa causi alcuni errori con certi personaggi.

Precisamente, il team di New World ha spiegato che "Da quando sono iniziati i trasferimenti abbiamo identificato un piccolo numero di personaggi che dopo aver eseguito il trasferimento tra server si trovano in uno stato di "dati non validi" che impedisce al loro personaggio di salvare correttamente. Abbiamo corretto i personaggi in questa condizione a partire da questa mattina. Alcuni giocatori di questo piccolo gruppo hanno trasferito oro od oggetti mentre il loro personaggio era affetto da tale problema. Tutte queste transazioni sono registrate nel nostro database. Le stiamo esaminando ora e qualsiasi giocatore scoperto ad usare deliberatamente questa situazione per ottenere un vantaggio sarà bannato. Rimuoveremo anche gli oggetti o l'oro ricevuti, dove appropriato. In futuro, come misura precauzionale, potremmo impedire temporaneamente il login sui personaggi in questo stato. Se sei una delle rare persone che ha usato il trasferimento tra server e ora non può accedere, la condizione dovrebbe risolversi automaticamente entro due ore. "

Un guerriero di New World che combatte con un orso

Il problema non è però stato completamente risolto in un paio di ore. Il team di New World ha infatti scritto: "Aggiornamento: Abbiamo trasferito circa 150.000 giocatori da quando il trasferimento dei personaggi è stato attivato. Un piccolo numero di questi ha dato luogo a personaggi con uno stato di dati non valido che deve essere corretto. Abbiamo risolto i problemi, ma vediamo che ci sono ancora alcuni nuovi trasferimenti afflitti da questo bug. Abbiamo messo in pausa i trasferimenti tra server e stiamo valutando come prevenire il verificarsi di questo problema in futuro. Quando questo sarà risolto, riprenderemo il servizio e faremo un annuncio."

In pratica, pur vero che il team si era preso qualche giorno aggiuntivo per assicurarsi che il trasferimento tra server fosse perfetto, alla fine è comunque capitato qualche problema. I giocatori di New World devono quindi attendere nuovi annunci.

