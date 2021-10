New World su Steam è ora "Perlopiù Positivo", le recensioni migliorano

Le recensioni di New World, l'MMO di Amazon Games, stanno migliorando e il voto medio su Steam del gioco è ora "Perlopiù positivo". Precedentemente erano "Nella media"

Attualmente ci sono più di 104.000 recensioni su Steam. Le recensioni più recenti di New World ne elogiano il PvP e la struttura del crafting e della raccolta di oggetti. Alcuni comparano New World al World of Warcraft dei primi tempi. Un utente afferma ad esempio che "Ci sono molti drammi nella chat, perché il gioco è un po' competitivo, ma il PvP può essere veramente divertente. La mappa è molto bella e il sound design è ottimo. C'è qualche bug grafico e sonoro di tanto in tanto. Per essere la versione vanilla dell'MMO portabandiera di Amazon, è un ottimo gioco. Potrebbe però migliorare con il tempo."

Un personaggio di New World che combatte con un orso

Alcune recensioni sono però più critiche. Alcuni utenti si lamentano della mancanza di una storia più ampia e affermano che il mondo di gioco manca di personalità e che il level up del personaggio è noioso. Il numero di giocatori rimane comunque altissimo. Il picco massimo è stato raggiunto 9 giorni fa (913.634 giocatori contemporanei) ma nelle ultime 24 ore si sono connessi in un solo momento ben 664.233 utenti. Al momento della scrittura, New World è dietro solo a Dota 2 e CS:GO. Si tratta di risultati notevoli.

Vi ricordiamo che è disponibile il Pacchetto Pirata di New World, ma i regali Prime non terminano qui.