Call of Duty: Vanguard, dimensioni al day one, data e orari del preload svelati

Il lancio Call of Duty: Vanguard è ormai alle porte e Actvision ha svelato le dimensioni esatte delle varie versioni del gioco al day one, nonché data e orari per l'inizio del preload delle versioni digitali.

Il preload delle versioni PS5 e PS4 sarà disponibile allo scoccare della mezzanotte (le 00:00 di venerdì 29 ottobre), mentre quello per Xbox Series X|S e Xbox One a partire dalle 06:00 di venerdì 29 ottobre.

Giusto pochi giorni fa Activision aveva svelato su Twitter che le dimensioni di Call of Duty: Vanguard su console next-gen sarebbero state del 30-50% inferiori ai precedenti capitoli, grazie a una nuova tecnologia di streaming delle texture implementate nel nuovo sparatutto di Sledgehammer Games. Come possiamo constatare dall'elenco di seguito, effettivamente Call of Duty: Vanguard pesa molto di meno rispetto a Cold War Black Ops, che al lancio su PS5 arrivava a ben 133 GB.

Ecco le dimensioni del download di Call of Duty: Vanguard e lo spazio necessario per l'installazione:

PS5 : 64,13 GB per il download, 89,84 GB richiesti per l'installazione

: 64,13 GB per il download, 89,84 GB richiesti per l'installazione PS4 : 54,65 GB per il download, 93,12 GB richiesti per l'istallazione

: 54,65 GB per il download, 93,12 GB richiesti per l'istallazione Xbox Series X|S : 61 GB per il download, 61 GB richiesti per l'installazione

: 61 GB per il download, 61 GB richiesti per l'installazione Xbox One: 56,6 GB per il download, 56,6 GB richiesti per l'installazione

All'appello mancano le dimensioni della versione PC che verranno svelate nei prossimi giorni, assieme ai requisiti di sistema minimi, consigliati, per il competitivo e "Ultra 4K". Inoltre, tenete a mente che tramite update con nuovi contenuti e modifiche varie le dimensioni riportate qui sopra potrebbero variare nel tempo.

Call of Duty: Vanguard sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire da venerdì 5 novembre.