I 10 Pokémon migliori di Sinnoh in Diamante Lucente e Perla Splendente

Il miglior Pokédex di sempre. Così vengono descritti dai fan di Pokémon Diamante e Pokémon Perla i mostriciattoli introdotti con la regione di Sinnoh. Che è un po' quello che dicono tutti gli appassionati quando si parla dei Pokémon con cui si sono avvicinati a questo mondo; in questo caso specifico, però, non si può negare che quella arrivata su Nintendo DS tra il 2006 e il 2007 sia stata una generazione piuttosto ispirata. Ben 107 nuove creature, che con i remake Diamante Lucente e Perla Splendente torneranno a essere protagoniste indiscusse. Con l'aiuto del professor Rowan abbiamo quindi deciso di andare a spulciare la nostra enciclopedia Pokémon, alla ricerca dei 10 Pokémon di Sinnoh che ci piacciono di più. E che sicuramente saranno diversi da quelli che sono i vostri preferiti. Vi aspettiamo quindi nei commenti per sapere quali avreste inserito e quali proprio non avete sopportato.

Munchlax Munchlax è molto più attivo di Snorlax In decima posizione troviamo Munchlax, il Pokémon Ghiottone. La preevoluzione di Snorlax è uno dei baby Pokémon più riusciti della generazione, ed è un mix di forza e tenerezza. Molto più attivo della sua forma completa, Munchlax ha un quantitativo esagerato di punti salute e riesce a sopportare bene gli attacchi grazie a un'ottima difesa speciale e all'abilità Grassospesso, che dimezza i danni da fuoco e ghiaccio. Tanto che qualcuno ha pensato persino di usarlo in distortozona al posto di Snorlax, giusto per essere originale.

Pachirisu Pachirisu è tenero, ma può diventare una spina nel fianco come avversario Pachirisu, il Pokémon Elescoiatto. Salito alla ribalta dopo aver trainato verso la vittoria ai mondiali 2014 il coreano Se Jun Park, il Pikaclone di quarta generazione è un concentrato di caratteristiche mescolate assieme per piacere ai fan. Ma oltre all'irresistibile aspetto esteriore, nella sesta generazione Pachirisu si è dimostrato un alleato straordinario nelle lotte in doppio, grazie alle sue spiccate caratteristiche da tank unite all'abilità assorbivolt e mosse capaci di mettere alle corde l'avversario come elettrococcola.

Rotom Rotom ha la passione per gli elettrodomestici Rotom, il Pokémon Plasma. Ebbene sì, il fantasma che ha infestato i nostri Pokédex altro non è che Rotom, curioso spirito elettrico con la passione per gli apparecchi elettronici. La sua capacità di cambiare forma e tipo in base all'elettrodomestico posseduto è una trovata di rara genialità, che ha permesso a un Pokémon altrimenti poco utile in battaglia di trovare la sua collocazione in team di ogni tipo. Purtroppo alcune sue forme hanno perso di efficacia con il passare delle generazioni, ma tra lore e scontri, Rotom è ormai una presenza fissa in tutti i giochi della serie.

Infernape Infernape in una scena dell'anime: trasuda forza e agilità Infernape, il Pokémon Fiamma. È il prototipo dello starter capace di rendere le sfide in palestra una passeggiata di salute. Rapidissimo e dotato di attacchi in grado di eliminare in un paio di mosse un grossa fetta di avversari, la seconda evoluzione di Chimchar ha reso la piccola scimmia di fuoco la prima scelta di un numero spropositato di giocatori, conquistati dal suo aspetto indiscutibilmente fico. Se ciò non bastasse il design è ispirato al protagonista de Il viaggio in Occidente, Son Wukong, e di conseguenza è in qualche modo legato anche a Son Goku di Dragon Ball.

Luxray Il Luxray di Lem nella serie animata Pokémon XY Luxray, il Pokémon Occhiluce. Severo, elegante, orgoglioso. Questa sorta di leone elettrico trasmette un immediato senso di forza e sicurezza, che ha portato un gran numero di allenatori a... sonore sconfitte. Sì perché al di là delle apparenze, Luxray non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo davvero di primo piano nelle lotte. Raro esempio di pokémon elettrico con buone statistiche difensive, viene frenato dalla sua velocità mediocre, che ne rendono l'uso incredibilmente di nicchia. Rimane comunque uno dei pokémon stilisticamente più riusciti di sempre.

Empoleon Empoleon è davvero massiccio Empoleon, il Pokémon Imperatore. Il terzo stadio dello starter di tipo acqua Piplup è un mix di fierezza e potenza. Un pinguino d'acciaio apparentemente imbattibile, capace di resistere a un quantitativo spropositato di mosse grazie al suo doppio tipo acqua-acciaio. Se Infernape è lo sweeper che tutti avevamo istintivamente scelto per la sua velocità e potenza, Empoleon è il baluardo sicuro di cui era difficile fare a meno nelle battaglie a Sinnoh

Giratina Le due forme di Giratina. Brrrr Giratina, il Pokémon Ribelle. Nel trio creato da Arceus insieme a Dialga e Palkia, Giratina è una sorta di Lucifero del mondo Pokémon. Una creatura che controlla l'antimateria, contraltare nel mondo distorto dell'ordine cui sono responsabili i suoi fratelli, Giratina viene descritto violento e difficile da inquadrare. Gran parte del suo fascino deriva da questa natura imperscrutabile, oltre che da un duplice design che incute, a ragione, grande timore. Parliamo infatti di un Pokémon straordinariamente forte, contro cui non è mai piacevole avere a che fare.

Lucario Lucario in azione in Pokémon Diamante Lucente (o Pokémon Perla Splendente?) Lucario, il Pokémon Aura. Uno dei più popolari della serie, dal design che richiama uno sciacallo pur con una serie di dettagli che lo rendono unico. Oltre a questo è capace di comprendere il linguaggio umano ed è incredibilmente potente. Il suo doppio tipo, Lotta-Acciaio, gli dà un quantitativo importante di resistenze e aumenta la sua efficacia, anche in competitivo. Tutti motivi che lo portano di diritto nella top 3 di questa classifica.

Darkrai Darkrai non vi farà certo dormire sonni tranquilli Darkrai, il Pokémon neropesto. Qualsiasi cosa significhi, suona incredibilmente minaccioso, esattamente come il suo aspetto. D'altronde Darkrai ha fama di essere particolarmente pericoloso, e la sua capacità di indurre incubi negli esseri umani lo ha reso temuto ed emarginato. Nel corso del tempo è emersa un'indole solitaria ma tutt'altro che malvagia, che non ne ha intaccato comunque l'apprezzamento del pubblico. In lotta, poi, è letteralmente una forza della natura

Garchomp Lui è Garchomp: c'è da aggiungere altro? In vetta non poteva però che esserci lui: Garchomp, il Pokémon Mach. Quello che al primo stadio è un draghetto piccolo e carino, con l'aumentare dei livelli diventa un vero e proprio mostro di potenza. Una specie di via di mezzo tra un jet e uno squalo martello, questo drago-terra pseudo leggendario è bello in un modo in cui solo le bestie più feroci e antiche possono esserlo. Veloce e potente, per anni è stato praticamente inarrestabile nelle lotte, tanto che alcuni giurano che i Pokémon Folletto siano nati solo per porre un freno allo suo strapotere.