Early Black Friday 2021: tastiera + mouse + cuffie Razer in offerta Amazon a basso prezzo

Su Amazon, in periodo Early Black Friday 2021, è disponibile un'offerta a tema Razer che propone un pacchetto unico con tastiera + mouse + cuffie, a basso prezzo. Lo sconto è di 65€, ovvero il 46%.

Offerta Amazon Razer Power Up Bundle Pacchetto Composto da Una Tastiera Cynosa Lite IT-Layout, Mouse Viper e Auricolare Kraken X Lite € 139,99 € 74,99 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno per questo pacchetto è 139.99€, ma viene spesso proposto in offerta a prezzi variabili. Quello odierno non è il prezzo più basso in assoluto, visto che lo scorso agosto questo pack era stato messo in vendita a qualche euro in meno rispetto al prezzo odierno, ma si tratta comunque di una buona offerta, la migliore da inizio settembre ad oggi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Il pacchetto è, precisamente, composto da:



tastiera Cynosa Lite IT-Layout

mouse Viper

auricolare Kraken X Lite

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Tastiera, mouse e cuffie Razer

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.