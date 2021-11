Alan Wake Remastered ha venduto bene, Remedy svela i suoi piani per il futuro nel report finanziario

Nel suo ultimo report finanziario Remedy ha toccato diversi argomenti, tra i quali le vendite di Alan Wake Remastered e i suoi piani per il futuro. Stando a quanto scritto, la nuova versione di Alan Wake ha avuto delle buone vendite iniziali, fatto che lascia ben sperare per un futuro seguito. Purtroppo le copie vendute non sono state quantificate, quindi bisogna accontentarsi dell'indicazione di massima.

Per quanto riguarda i progetti in sviluppo, il secondo titolo sviluppato per Epic Games, che si vocifera essere proprio Alan Wake 2, è entrato in produzione piena; Condor, in lavorazione per 505 Games, è in fase di verifica mentre un nuovo gioco maggiore della proprietà intellettuale Control è in via di scrittura.

Il terzo trimestre fiscale del 2021 ha visto i ricavi di Remedy scendere del 7%, con i profitti calati del 48%. Considerando che nel periodo dato la compagnia ha lanciato solo una remaster, questi dati non stupiscono più di tanto.