NOW/HERE sarà giocabile su PS5 alla Milan Games Week 2021

NOW/HERE, il nuovo gioco dello studio italiano Mixed Bag, sarà giocabile su PS5 alla Milan Games Week 2021. Si tratta solo di uno dei titoli attualmente in sviluppo nello studio. Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Ideato dall'artista visivo Patrick Tuttofuoco in collaborazione con MixedBag, NOW/HERE è espressione della vocazione sperimentale in ambito culturale e tecnologico di OGR Torino. Ispirato ai mondi e all'immaginario dei lavori scultorei dell'artista, il videogioco libera le opere dalle costrizioni fisiche per dar vita a un universo digitale straniante e familiare, che i giocatori possono esplorare tra memorie incongrue e frammenti da ricostruire.

Il commento musicale di NOW/HERE è composto dal musicista Gianni Ricciardi di WANT Musik, autore di numerosi giochi e noto per aver composto la colonna sonora di Murasaki Baby di Ovosonico. Per provare NOW/HERE su PS5 dovrete recarvi allo stand di Mixed Bag nell'Indie Dungeon. Domenica 14 Novembre alle ore 14:30 si terrà inoltre un talk per presentare il progetto. Vediamo qualche immagine del gioco:

Per adesso non sappiamo se NOW/HERE uscirà su altre piattaforme, oltre a PS5.