GTA può sopravvivere a lungo quanto James Bond per il CEO di Take-Two

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha spiegato che la saga di GTA può durare tanto a lungo quanto la saga cinematografica di James Bond. Il dirigente ha spiegato il proprio punto di vista alla Jefferies Virtual Global Interactive Entertainment Conference, come riportato da VGC.

A Zelnick è stato chiesto se i franchise chiave di Take-Two hanno una vita limitata o se potranno continuare senza limiti evolvendosi insieme all'industria e agli avanzamenti tecnologici. Il CEO ha quindi detto: "Se un gioco è veramente grandioso, continuerà il proprio percorso. Non so se l'avete visto, io ho appena guardato il nuovo film di Bond, ed era fantastico. Vorresti che ogni franchise sia come James Bond. Ci sono pochi esempi nel mondo dell'intrattenimento che fanno parte di tale categoria, ma esistono. Penso che GTA sia uno di questi."

Ha poi aggiunto: "Penso che Red Dead sia uno di questi e anche NBA ovviamente, perché il basketball continuerà ad esistere." Ha poi ampliato il discorso affermando che Borderlands, BioShock e Civilization possono far parte di questa categoria, ma il fattore più importante per questi titoli è la qualità del prodotto. Ha anche spiegato che in alcuni casi c'è bisogno che il prodotto "stia in pausa" per fare in modo che vi sia poi un effetto "wow".

Una scena di GTA Trilogy

"Ho sempre detto che rendere i giochi non sportivi annuali rischia di consumare l'IP anche quando è di qualità, quindi ci prendiamo il tempo per creare qualcosa che riteniamo sia incredibilmente fenomenale". Zelnick spiega anche che la compagnia continua comunque a proporre nuove proprietà intellettuali: il 56% delle uscite dei prossimi tre anni saranno nuovi franchise.

Parlando di GTA The Trilogy, immagini della versione Nintendo Switch mostrano la grafica.