Far Cry 7 sarà come un live-service come Assassin's Creed Infinity, per Jeff Grubb

Il più recente capitolo di Far Cry, il sesto, è disponibile da poco e i fan del genere si stanno cimentando nelle tante missioni di gioco. Una cosa che si può facilmente dire del gioco è che rispetta i canoni del franchise, senza mirare a particolari rivoluzioni. Far Cry 7, invece, cambierà struttura, almeno stando a Jeff Grubb, che svela che il gioco sarà un live-service simile ad Assassin's Creed Infinity.

L'informazione è stata condivisa tramite una notizia dedicata a Dan Hay, ex-director di Far Cry che ha lasciato Ubisoft. Grubb afferma che Hay "stava lavorando al prossimo capitolo della serie, che Ubisoft ha intenzione di trasformare in un servizio live a tema Far Cry, simile al venturo Assassin's Creed Infinity". Per il momento è tutto quello che è stato indicato.

Un panorama di Far Cry 6

Questo non ci dice molto, visto che per il momento abbiamo un'idea generica di quello che sarà Assassin's Creed Infinity. Secondo le voci, si dovrebbe trattare di un insieme di giochi, con più personaggi e più città/mappe, alle quali saranno aggiunti più contenuti tramite update ed espansioni nel corso del tempo. Di certo, non sarà un gioco free to play, ma un classico titolo premium, almeno stando a quanto detto da Ubisoft.

L'idea quindi è che anche Far Cry 7 proseguirà in tale direzione. Non è la prima volta, inoltre, che si parla del fatto che la serie sparatutto di Ubisoft è arrivata a un momento di svolta. Rimanendo in tema, Far Cry 6 è "uno dei migliori per i giocatori", secondo Ubisoft.