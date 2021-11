Oculus Quest 2 disponibile su Amazon con 50€ di credito promozionale, modelli 128/256 GB

Oggi è il giorno del Black Friday 2021 e su Amazon è possibile acquistare un Oculus Quest 2 da 128 GB o 256 GB usufruendo di una promozione che garantisce 50€ di credito promozionale, se acquistato entro il 29 novembre 2021. Il credito promozionale può essere usato su ogni prodotto venduto e spedito da Amazon. Il credito andrà usato entro il 14 gennaio 2022.

Il visore Oculus Quest 2 è un headset all-in-one senza fili che non richiede di usare un PC per giocare. Per accedere, è necessario usare un account Facebook. Questo modello ha il 50% di pixel in più rispetto al Quest originale.

Oculus Quest 2

