The Witcher 3, il cosplay di Triss Merigold di sageraw è ricolmo di potere

Triss Merigold è uno dei personaggi più amati della serie videoludica di The Witcher, dove ha trovato molto più spazio di quello avuto nei romanzi di Andrzej Sapkowski. In particolare la versione vista in The Witcher 3 ha colpito l'immaginario collettivo, al punto che si sono moltiplicati i cosplay a lei dedicati, per via dei ricchissimi costumi indossati e della bellezza della sua pettinatura.

Da questo sono derivati dei piccoli capolavori, come quello della cosplayer sageraw, che è entrata completamente nella parte, creando un costume praticamente perfetto in ogni dettaglio. Da notare anche l'ambientazione della foto, davvero suggestiva e in linea con il personaggio.

Triss Merigold è una maga specializzata in pozioni, che intreccia una storia d'amore con Geralt di Rivia, nonostante sappia che lui è legato indissolubilmente a Yennefer. In un certo senso il personaggio ha un suo lato tragico, che ben traspare dal cosplay di sageraw, che potete vedere più avanti:

Se vi interessano i cosplay, guardate quello di Jinx di bubbleteababydoll, di Powder firmato Le Josette, di Boa Hancock di mizuhart, di Rebecca Bluegarden di smappybubbles, di Lucy Heartphilia di __ailey__ , di Faye Valentine di Ithileryn, di Cortana di Meg Turney, di Jinx firmato Kalinka Fox, di Momo Yaoyorozu di black_melodie, di Vinsmoke Reiju da Grusha_cos, di Ningguang e Beidou di Bellatrix Aiden e Angelina Chernyak, di Vi da missbri, di Black Maria da Azubises, di Aphrodite di pixie_cosplay_, di Pyramid Head di Jessica Nigri, di Camilla di ShiroKitsune, di un'Elfa di Sangue da Lada Lyumos, di Yennefer di saint_hysteria, di Aela da Jannet, di Lara Croft firmato Helly Valentine, di Y'shtola di peachmilky, di Eula firmato Larissa Rochefort, oppure quello di Misato firmato Lada Lyumos, o ancora quello di Vi firmato Shirogane-sama, o anche il cosplay di Poison Ivy di Daria_Martina, tanto per farvene conoscere alcuni dei più recenti di cui abbiamo parlato.