Dying Light 2: Stay Human: un video di gameplay di quindici minuti mostra una delle quest

Lo sviluppatore Techland ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Dying Light 2: Stay Human per mostrare una delle quest, chiamata "A Place to Call Home". Il filmato dura più di quindici minuti ed è praticamente senza interruzioni, quindi è ottimo per valutare com'è strutturato il gioco, almeno a livello di loop base.

Nel video possiamo quindi vedere la protagonista fare parkour, uno degli elementi portanti anche del primo capitolo, combattere corpo a corpo e fare parapendio. La missione è divisa in due sezioni: nella prima bisogna ridare energia a una cabina elettrica, scegliendo come. Nella seconda bisogna difendere un insediamento da alcuni aggressori. Nonostante la presenza di zombi, la quest vede come nemici principali alcuni banditi umani. C'è anche Lawan, il personaggio interpretato da Rosario Dawson.

Per il resto vi ricordiamo che Dying Light 2 è praticamente ultimato. Il gioco è entrato in fase gold e finalmente uscirà il 4 febbraio 2022 su tutte le piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Insomma, l'attesa per questo bramatissimo seguito sta per finire.