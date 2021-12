Tutina Ninja per videogiocatori lanciata con la modalità bagno, per non perdersi davvero niente

La compagnia giapponese Bauhutte ha appena lanciato una Tutina Ninja per videogiocatori, chiamata Damegi 4G, che ha una particolarità: la modalità bagno. Si tratta di un oggetto che ha un duplice scopo: riscaldare i videogiocatori durante le lunghe e provanti sessioni di gioco e permettergli di espletare i loro bisogni il più rapidamente possibile.

La tutina ninja per videogiocatori in foto

Naturalmente, essendo pensata per i videogiocatori, la tutina ninja è un oggetto superfluo, a tratti ridicolo, ma concettualmente splendido: completamente nera, offre un cappuccio pensato per ospitare le cuffie, una zip frontale che arriva fino alla bocca per coprirsi e una zip posteriore che serve a scoprire velocemente le natiche per andare in bagno in un lampo, così da non perdere preziosi momenti di gioco.

La tutina ninja in tutto il suo splendore tecnico

La velocità con cui si va al bagno è essenziale per vincere le partite

Bauhutte è un produttore specializzato in oggetti per videogiocatori. In passato aveva presentato un letto per videogiochi e addirittura delle sedute chiropratiche per migliorare le performance. Insomma, dei prodotti decisamene strani che però sembrano attirare molti videogiocatori giapponesi.

Un'altra immagine della tutina ninja

Comunque sia, le reazioni alla tutina ninja non si sono fatte attendere. Molti sui social hanno sottolineato come sia completamente inutile, visto che basta indossare una normale tuta e alzare un po' il riscaldamento per avere lo stesso. Detto questo, chi l'ha acquistata l'ha valutata davvero bene su Amazon, quindi un suo senso deve per forza avercelo, anche se costa 11.097 yen, ossia circa 100€.