The Stanley Parable: Ultra Deluxe: periodo d'uscita svelato, arriverà su più piattaforme

The Stanley Parable: Ultra Deluxe ha finalmente un periodo d'uscita, questa volta pare definitivo: inizio 2022. Lo sviluppatore ha dato l'annuncio in breve streaming, in cui ha svelato anche l'arrivo del gioco su delle piattaforme non annunciate in precedenza. L'unica svelata è in realtà il PC, ma visto che ora si parla di console invece che di PS4, Xbox One e Nintendo Switch, supponiamo che ci saranno versioni native anche per Xbox Series X e S e per PS5.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe è una versione riveduta ed espansa di The Stanley Parable, capolavoro risalente al 2013. Annunciato nel corso dei The Game Awards 2018 e dato in uscita nel 2019, è stato prima rinviato al 2020, quindi al 2021 e, infine, uscirà nel 2022. Visti i trascorsi, nessuno in realtà ha preso il nuovo annuncio come definitivo. Comunque sia al 2022 manca poco, quindi vedremo se questa volta The Stanley Parable: Ultra Deluxe uscirà davvero o no.

Lo sceneggiatore Davey Wreden ha spiegato su Twitter il perché ci sia voluto così tanto tempo a realizzarlo. Di base il gioco è stato allargato con nuove scelte, nuovi segreti e nuovi finali, che hanno richiesto l'aggiunta di nuovi contenuti. Insomma, lo Stanley Parable originale è rimasto, ma nella riedizione ci saranno comunque delle differenze importanti, tanto da sorprendere anche chi lo ha già giocato.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe avrà anche delle nuove opzioni di accessibilità e, naturalmente, la grafica sarà rimasterizzata. Non rimane che attendere il 2022, a questo punto.