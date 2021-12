Nintendo Switch + Ring Fit Adventure: offerta Amazon per il bundle con tutti gli accessori

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un interessante bundle di Nintendo Switch, giusto in tempo per il Natale 2021. Si tratta di un Nintendo Switch e di una copia (digitale) di Ring Fit Adventure, con tutti gli accessori necessari per giocare compresi. Lo sconto è di 20€, ovvero del 5%. Il prezzo pieno indicato su Amazon per questo bundle è di 379.99€. Si tratta di uno sconto minimo, ma considerando che di norma questi bundle - così come Ring Fit Adventure - non sono facili da trovare in circolazione, potrebbe essere l'occasione giusta per accaparrarselo in tempo per il Natale 2021 e avere così un regalo assicurato. È venduto e spedito da Amazon.

Il bundle include Nintendo Switch (modello base), il codice digitale per scaricare Ring Fit Adventure, il ring-con da tenere in mano e la fascia da mettere alla gamba, per giocare a Ring Fit Adventure.

Nella nostra recensione di Ring Fit Adventure vi abbiamo spiegato che: "Ring Fit Adventure riesce nel non semplice compito di rendere divertente l'allenamento a corpo libero o con leggera opposizione di resistenza, ponendosi come un titolo imperdibile per chi vorrebbe tanto rimettersi in forma ma stenta a trovare le motivazioni necessarie a svolgere esercizi in maniera costante e progressiva. Gli sviluppatori si sono inventati una formula che, per quanto narrativamente assurda, distrae in maniera efficace dal fatto di star correndo sul posto e comprimendo un anello da Pilates per aprire porte e spiccare salti. Il sistema di combattimento a turni in stile RPG fa il resto, assegnando a ogni esercizio una valenza specifica e aumentando progressivamente lo spessore strategico pur senza mai uscire dai confini di un'esperienza oggettivamente molto semplice e limitata dal punto di vista ludico."

Se siete solo in cerca del gioco, potete trovarlo ancora su Amazon. Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Nintendo Switch + Ring Fit Adventure

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.