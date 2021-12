Unreal Engine 5: 11 bit studios passa al nuovo motore di Epic Games e mostra uno dei giochi

11 bit studios ha annunciato di essere passata a sviluppare su Unreal Engine 5, l'ultima versione del motore di Epic Games, mostrando contestualmente uno dei molti giochi in sviluppo, chiamato confidenzialmente Project 8.

Lo studio polacco ha quindi abbandonato le sue tecnologie proprietarie, usate fino a questo momento, acquisendo una licenza personalizzata da Epic Games. Attualmente sono ben dieci i progetti in sviluppo internamente, tutti mossi dal motore di Epic Games. Non è detto che vedano tutti la luce, ma c'è sicuramente grande fermento creativo in quel di Varsavia.

La licenza acquisita da 11 bit studios consente di scegliere di volta in volta quale versione dell'Unreal Engine utilizzare e può essere estesa anche a giochi prodotti in futuro. 11 bit studios ha anche promesso che nel 2022 annuncerà alcuni dei giochi in via di realizzazione, senza però fornire alcun dettaglio in merito, a parte il teaser che abbiamo pubblicato più in alto.

Difficile dire come mai la software house polacca abbia deciso di compiere questo salto. Probabilmente si è resa conto di non riuscire a tenere al passo con i tempi le sue tecnologie interne e ha quindi scelto di passare a un engine più performante e ben conosciuto sul mercato, che consente di reperire personale specializzato con maggiore rapidità.