Century: Age of Ashes su Steam disponibile

Century: Age of Ashes è disponibile su Steam. Si tratta di un titolo multiplayer free-to-play incentrato sui combattimenti tra draghi. Per festeggiare è stato pubblicato anche il classico trailer di lancio, che trovate qui di seguito.

Volendo, potete andare sulla pagina Steam di Century: Age of Ashes e iniziare a giocare subito. Come tradizione dei free-to-play vuole, sono già disponibili tre pacchetti di contenuti, che danno accesso a skin esclusive per i draghi e l'equipaggiamento, delle gemme da spendere in gioco, degli emblemi, delle icone, dei bonus ai punti esperienza e altro ancora. Sono il Wyvern Founder's Pack da 19,99€, il Leviathan Founder's Pack da 39,99€ e il Behemoth Founder's Pack da 59,99€.

Da notare che attualmente Century: Age of Ashes ha già più di mille recensioni degli utenti, il 74% delle quali sono positive. Certo, va considerato che molte sono state scritte dopo pochissime ore di gioco, ma è comunque un buon segno, almeno per l'esordio. Da sottolineare anche come pare sia stato lanciato in uno stato decisamente migliore di altri titoli multiplayer del 2021, ben più blasonati e costosi (Battlefield 2042, stiamo parlando di te... ma non solo).

Century: Age of Ashes mette i giocatori in groppa a dei grossi draghi, per appassionanti combattimenti 6 contro 6, in gare di ruba la bandiera e in vere e proprie corse all'oro. Naturalmente i bestioni e i loro cavalieri sono completamente personalizzabili.