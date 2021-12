Offerte Amazon: La Mia Amica Peppa Pig per Switch e PS4 in sconto del 25%

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare La Mia Amica Peppa Pig per Nintendo Switch e PS4. Lo sconto è di 10€, ovvero del 25%. Il prezzo pieno per La Mia Amica Peppa Pig è 39.99€. Lo sconto odierno è il migliore mai proposto sulla piattaforma. Se si ha figli o famigliari piccoli e si vuole fare un regalo di Natale, è un'ottima scelta. È venduto e spedito da Amazon.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "La mia amica Peppa Pig fa esattamente quello che deve fare, ovvero proporre un'esperienza fedele alla serie animata e adatta a bambini molto piccoli. Grazie al doppiaggio in italiano e ai controlli basilari, il gioco di Bandai Namco potrebbe essere la perfetta introduzione al nostro hobby preferito per molte nuove generazioni, che si troveranno a che vedere con un ambiente familiare, sicuro e accogliente. Tutti gli altri ne stiano lontani, non c'è nulla qui che possa lontanamente interessarvi, a parte dei trofei facilmente sbloccabili."

