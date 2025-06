The Stanley Parable: Ultra Deluxe per PS5 è in offerta su Amazon

The Stanley Parable: Ultra Deluxe per PlayStation 5 è disponibile su Amazon in offerta a 19,99€ , rispetto al prezzo consigliato di 29,99€, con uno sconto del 33%. Si tratta della versione fisica, che include anche quattro cartoline illustrate ispirate ai luoghi più emblematici del gioco. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. The Stanley Parable: Ultra Deluxe contiene tutto il contenuto del gioco originale del 2013, ma lo espande con nuove scelte, nuovi finali e molti più segreti da scoprire. Il labirinto che Stanley deve esplorare è più grande e assurdo che mai, con un mondo narrativo che si deforma intorno al giocatore in modo brillante e imprevedibile.

Grafica migliorata e accessibilità moderna

Il titolo è stato ottimizzato visivamente per stare al passo con le piattaforme attuali come PS5, senza però snaturare il suo stile unico. Tra le novità anche funzioni di accessibilità migliorate, tra cui opzioni per daltonici, localizzazione dei testi e avvertenze sui contenuti. Immancabile la narrazione fuori campo di Kevan Brighting, colonna portante dell'esperienza.

In The Stanley Parable: Ultra Deluxe tutto sembra uguale, eppure tutto è cambiato. Il gioco ti spinge a interrogarti su controllo, libero arbitrio e senso dell'esistenza, con un'ironia pungente e un design narrativo rivoluzionario. A questo prezzo, è l'occasione perfetta per (ri)scoprire uno dei titoli più originali mai realizzati.