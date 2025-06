Borderlands 4 permetterà di completare le missioni della storia "praticamente in qualsiasi ordine"

Precisamente, il capo sceneggiatore Taylor Clark ha commentato elementi come il Digirunner, ovvero la possibilità di evocare il proprio veicolo quando si vuole senza dover raggiungere postazioni dedicate, e il rampino per muoversi rapidamente in più direzioni.

Cosa aspettarsi da Borderlands 4

Considerando che sono elementi tipici di altri videogiochi e che alcuni fan hanno reagito con un certo livello di scetticismo a queste proposte, Clark ha affermato che il team non sta cercando di "seguire le idee più in voga nel mercato in modo cinico", spiegando che "Borderlands è quasi abbastanza vecchio da poter guidare: sarebbe strano se non stessimo costantemente crescendo e adattando" l'opera.

Aggiunge: "Siamo un team di creativi e ci sono delle idee che vogliamo esprimere attraverso Borderlands 4: vogliamo fare in modo che si senta che stiamo provando nuove vie ancora una volta."

Il produttore esecutivo Chris Brock, invece, afferma che il team sta seguendo lo stesso "approccio focalizzato" di Borderlands 3 per quanto riguarda il combattimento, ma "questa volta dedicandoci al movimento e all'esplorazione".

Infine, Clack chiude affermando che non ci saranno caricamenti e conferma che i giocatori possono completare le missioni principali della storia "praticamente in qualsiasi ordine". Il video di gameplay più recente permette anche di vedere che ci saranno missioni ripetibili, come gli eventi pubblici e i Vault primordiali, per ottenere regolarmente bottino migliore man mano che si avanza nella storia con un approccio non lineare al gameplay.

Ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile dal 12 settembre su PS5, PC e Xbox Series X|S: la versione Nintendo Switch 2 arriverà più avanti. Vi lasciamo infine al nostro provato di Borderlands 4.