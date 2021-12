PS Plus, c'è un gioco gratis in più su PS4 a dicembre 2021 per gli utenti in Asia

I giochi PlayStation Plus di dicembre 2021 sono stati annunciati ieri, ma a quanto pare c'è un gioco gratis in più che verrà messo a disposizione, purtroppo solo per gli utenti del servizio su abbonamento che si trovano in Asia, a quanto pare.

Il titolo in questione è Judgment, ovvero l'ottimo action adventure in terza persona che si presenta come una sorta di spin-off di Yakuza, sviluppato dal medesimo team e incentrato sulle avventure del detective Takayuki Yagami alle prese con un caso molto complicato nel buon vecchio distretto di Kamurocho, in Giappone.



Questo va ad aggiungersi agli altri giochi annunciati per i PS Plus di dicembre 2021 anche dalle nostre parti, ovvero Godfall: Challenger Edition, LEGO DC Super-Villains e Mortal Shell, oltre ai tre giochi PS VR già disponibili dal mese scorso. Si tratta di un'aggiunta di grande valore, ma che purtroppo è limitata solo agli account asiatici di PS Plus, cosa non facilmente aggirabile se ci si trova in altre aree geografiche, a meno che non si paghi un abbonamento aggiuntivo.

A breve distanza dall'annuncio dei giochi gratis di dicembre 2021, si sono scatenate diverse polemiche perché è emerso che Godfall su PlayStation Plus non è il gioco completo, con la medesima edizione che, peraltro, è disponibile gratis da oggi anche su Epic Games Store in versione PC.