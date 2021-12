Godfall su PlayStation Plus non è il gioco completo, polemiche sui social

Godfall è stato aggiunto alla line-up di PlayStation Plus per il mese di dicembre 2021, ma sembra che non si tratti del gioco completo, bensì di una semplice versione trial, la Challenger Edition appunto. Inutile dire che sui social sono partite le polemiche.

Come abbiamo riportato nella notizia sull'annuncio dei giochi PS Plus di dicembre 2021, "la Challenger Edition ti offre immediatamente una serie di armi letali e punti abilità. Mettiti in gioco con tutte e tre le modalità endgame: Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa."

"Gioca in modalità cooperativa con 3 giocatori per mostrare le tue abilità, perfezionare la tua build e distruggere i tuoi nemici. La modalità cooperativa della Challenger Edition è compatibile con tutte le edizioni aggiornate di Godfall e supporta il gioco cross-gen."

Come rivela anche il trailer qui sopra, Godfall: Challenger Edition è insomma la sola componente multiplayer dell'esperienza realizzata da Counterplay Games, dunque al pacchetto manca tutta la campagna single player.

Un dettaglio che è subito saltato all'occhio degli utenti, che sui social hanno cominciato a bersagliare l'account ufficiale PlayStation di critiche per una scelta davvero inusuale per il servizio in abbonamento, a maggior ragione sotto Natale.