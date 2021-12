Solar Ash, voti misti per l'action 3D di Heart Machine

Solar Ash, il secondo titolo di Heart Machine, lo studio di Hyper Light Drifter, ha ricevuto dei voti misti da parte della stampa specializzata, segno che si tratta di un titolo divisivo, con grandi qualità, ma anche con degli elementi critici.

Il range dei giudizi va dal sei al nove, con i più positivi che ne hanno esaltato le atmosfere e la parte narrativa, a quanto pare molto bella, e con i più negativi che ne hanno sottolineato la ripetitività di fondo del gamplay.

Insomma, c'è chi ha amato il suo lato contemplativo e chi l'ha trovato noioso, chi ha gradito le meccaniche action e chi no. Come sempre accade in questi casi, invece di guardare alla media voto, che significa nulla, conviene leggere le recensioni per cercare di capire se le caratteristiche connotate in modo positivo o negativo siano di nostro gradimento o meno.

GamesRadar+ - 90

Attack of the Fanboy - 90

Digital Trends - 80

Easy Allies - 80

VGC - 80

GameSpew - 70

Push Square - 70

Wccftech - 70

Destructoid - 60

VG247 - 60

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Solar Ash sarà disponibile a partire dal 2 dicembre 2021 per PC, PS4 e PS5.