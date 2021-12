Halo Infinite: gli utenti Xbox Game Pass Ultimate avranno bonus esclusivi mensili

Gli utenti Xbox Game Pass Ultimate avranno dei bonus esclusivi mensili aggiuntivi in Halo Infinite, per quanto riguarda il multiplayer del gioco, a partire proprio da dicembre, in base a quanto riferito da Microsoft.

Si tratta di iniziative che rientrano nei "perk" tipici dedicati agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, che coinvolgono solitamente anche molti altri giochi.

Per quanto riguarda Halo Infinite, sembra che questi abbiano base mensile, dunque siano destinati a perdurare, con nuove offerte, di mese in mese visto il programma a lungo termine del multiplayer.

Si parte questo mese, proprio in occasione del lancio di Halo Infinite l'8 dicembre 2021, con l'arrivo del Bundle "Pass Tense", che prevede un coating per l'MA40 Assault Rifle, quattro boost 2XP per raddoppiare i punti esperienza conquistati al termine delle partite e quattro Challenge Swap, altri bonus consumabili che consentono di modificare le sfide quotidiane e settimanali in modo da cambiare gli obiettivi e trovarne altri più confacenti ai propri gusti o stile di gioco.

"È un momento fantastico per i Perks, perché siamo felici di svelare che i membri di Xbox Game Pass Ultimate otterranno bonus mensili per il multiplayer di Halo Infinite", ha riferito Microsoft, intendendo dunque un impegno costante, su base mensile, per quanto riguarda gli abbonati al massimo servizio videoludico disponibile nell'ecosistema Xbox. I perk possono essere riscattati attraverso le console Xbox, sull'Xbox App per PC e nell'app mobile di Xbox Game Pass.

In seguito alle polemiche sulla progressione del battle pass, 343 Industries ha aumentato le ricompense giornaliere per il completamento delle partite, inoltre è emerso oggi il peso della Campagna single player di Halo Infinite.