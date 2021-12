GRID Legends: video di gameplay, data di uscita e novità nel reveal ufficiale

GRID Legends sarà protagonista di un reveal ufficiale con il primo video di gameplay, la data di uscita e le novità: Codemasters ha fissato l'appuntamento al 3 dicembre alle 17.00, ora italiana.

Annunciato con un trailer lo scorso luglio, GRID Legends è il nuovo episodio della celebre serie racing e sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, ma finora la finestra di lancio del gioco era quella di un generico 2022.

Fra i dettagli già noti spicca la carriera narrativa, con sequenze live action a cui hanno partecipato veri attori e una storia che si dipana nel corso delle gare, mettendoci a contatto con avversari man mano più forti e più scaltri.

Ci saranno inoltre più di 130 tracciati e l'editor per le gare, che consentirà di modificare in vari modi la struttura degli eventi per ottenere dei mix unici con cui cimentarsi, da soli o insieme agli amici.

Tutto il resto lo scopriremo, come detto, il 3 dicembre a partire dalle 17.00. Nell'attesa, magari date un'occhiata alla nostra anteprima di GRID Legends.