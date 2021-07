GRID Legends, l'anteprima del nuovo racing game di Codemasters

Un po' a sorpresa Codemasters ha annunciato durante l'EA Play Live 2021, GRID Legends. Il celebre franchise manca dalle scene solo dal 2019, ma a differenza del capitolo pubblicato ormai due anni fa, questo nuovo appuntamento con la serie di giochi di guida promette un focus maggiore sull'esperienza narrativa. L'attenzione alla storia non sarà però l'ultima novità interessante del progetto, attualmente previsto per il 2022 per PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Nella nostra anteprima di GRID Legends riepiloghiamo tutti i dettagli raccontati dagli sviluppatori e le informazioni emerse dal primo trailer.

Assieme all'ambientazione, punto di forza per questo capitolo è anche il cast di attori, tra cui spicca Ncuti Gatwa (Sex Education). La volontà è infatti quella di ricreare attriti, emozioni, relazioni verosimili a quelle che accadono normalmente nel mondo delle corse. La storia raccontata sarà quella del classico protagonista sfavorito che, attraverso forza di volontà e passione, riesce a superare i propri limiti e ribaltare i pronostici, arrivando a conquistare il successo. In questo incastro di sensazioni contrastanti si inserisce anche una rivalità accesa con il team Ravenwest Motorsport. La squadra dei perenni vincitori farà di tutto per riconfermarsi campione del mondo e voi, impavidi e ambiziosi, sarete la variabile non pronosticata sul loro cammino.

Attraverso una storia inedita e dal taglio cinematografico, GRID Legends vuole riproporre le situazioni più drammatiche ed emozionanti delle gare automobilistiche, passando per l'adrenalina della corsa ma anche per la tensione prima e dopo la gara. Il focus sui rapporti interpersonali tra team e piloti verrà amplificato da due fattori: l'immersività e il cast di attori dietro ai principali volti dell'opera. Per aumentare il senso di coinvolgimento, Codemasters ha utilizzato un sistema di riprese e motion capture sperimentato già con la serie The Mandalorian, quella tecnologia chiamata Extended Reality che ha permesso agli sviluppatori di creare momenti unici e avvolgenti attraverso una riproduzione fedele di circuiti e motorhome.

Tutti contro tutti

Assieme alla nuova direzione cinematografica, in GRID Legends c'è comunque un cuore ludico che gli amanti del franchise ritroveranno molto familiare. Si parte dal feeling delle corse sugli oltre 130 tracciati presenti, un feeling che rimarrà identico a quanto proposto dalla serie finora. L'idea è quella di garantire massima spettacolarità e adrenalina puntando al massimo sulla velocità. Per fare ciò si è puntato molto sulla stratificazione della guida in base al veicolo utilizzato e anche sulla possibilità di creare corse miste in cui rendere più imprevedibili le situazioni. Dalle muscle car, passando per le auto adatte al drifting, i truck, auto elettriche o hypercar: GRID Legends ne avrà davvero per tutti i gusti.

La varietà e la stratificazione saranno un punto chiave dell'esperienza così come la possibilità di autoimporsi delle sfide. Utilizzare ad esempio una hypercar sul tracciato Strada Alpina vorrà dire mettere alla prova i vostri riflessi e la vostra abilità su un percorso panoramico pensato non tanto per la folle velocità di un bolide come l'Aston Martin Valkyrie. E se le gare classiche ci stanno strette, l'editor di creazione permetterà di personalizzare al massimo l'esperienza di gioco. Infine, l'ultimo aspetto riguarda l'offerta generale. L'idea di Codemasters è stata quella di provare a offrire ai giocatori un'esperienza quanto più variegata possibile, non solo con l'inserimento della modalità Storia e dello strumento di creazione delle corse, ma anche attraverso un insieme di modalità extra in grado di solleticare la fantasia dei giocatori. Dalla drift mode - tanto richiesta dalla community - alla modalità eliminazione, passando per altre opzioni che verranno approfondite nei prossimi mesi. Ciliegina sulla torta, l'ampia possibilità di personalizzare e modificare le oltre 100 vetture presenti nel gioco.