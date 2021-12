Battlefield 2042: in arrivo l'Update #3, con più di 150 fix e modifiche

Electronic Arts e DICE hanno annunciato che domani 2 dicembre 2021 sarà lanciato l'Update #3 di Battlefield 2042, il terzo maggiore da quando il gioco è arrivato sul mercato, che introdurrà 150 tra fix e modifiche varie. Il cammino dell'ultimo Battlefield per diventare un gioco rifinito è ancora lungo, ma quantomeno sembra che ci sia una certa solerzia da parte degli sviluppatori nell'aggiornarlo per sistemare i problemi più contingenti.

Pubblicata anche la nota di rilascio ufficiale, che elenca tutte le novità che saranno introdotte e i problemi che saranno sistemati. Come potete vedere, è davvero imponente.

Leggendo apprendiamo che i fix e le modifiche riguarderanno un po' tutti gli aspetti del gioco e coinvolgeranno tutte le mappe. Ad esempio ci possiamo aspettare dei miglioramenti generali nello spawn, nonché l'eliminazione di alcuni glitch grafici. Dovrebbero essere risolti anche i problemi di collisioni.

Ma non finisce qui, perché ci saranno modifiche anche per il match making, per la progressione, per gli oggetti sbloccabili e per l'interfaccia utente.

Inoltre, a breve sarà pubblicato un altro aggiornamento, in questo caso minore, che modificherà alcuni equilibri del gameplay e risolverà altri bug. Come sempre, l'aggiornamento sarà scaricato automaticamente a prescindere che giochiate su PC, Xbox o PlayStation.

Se volete più informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Battlefield 2042.