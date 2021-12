Epic Games Store: giochi gratis del 9 dicembre 2021 annunciati, c'è anche Godfall

È giovedì, quindi oltre ai nuovi giochi gratis da riscattare, l'Epic Games Store ha annunciato anche quali saranno quelli della prossima settimana, disponibili dal 9 dicembre 2021, alle ore 17:00.

Tra questi spicca sicuramente Godfall Challenger Edition, edizione dell'action RPG pubblicato da Gearbox che molti credevano essere stata creata appositamente per gli abbonati a PlayStation Plus (che la riceveranno a dicembre). Evidentemente non è così, visto che ci si potrà giocare anche su PC, oltretutto senza pagare alcun abbonamento. Il secondo gioco è il bel gestionale Prison Architect, che tanti consensi ha raccolto nel corso degli anni.

Godfall Challenger Edition è sostanzialmente l'endgame di Godfall raccolto in una specie di grossa demo del gioco. Installandola si sbloccherà immediatamente una Valorplate di massimo livello, si otterranno molti punti abilità da spendere e si avranno a disposizione molte armi letali tra le quali scegliere. Il tutto per affrontare le sfide offerte dalle tre modalità di fine gioco.

Godfall, un'immagine del gioco

Data la completa gratuità della Godfall Challenger Edition c'è poco di cui lagnarsi, in questo caso. Volendo si tratta di un buon modo per scoprire se il titolo faccia o meno per noi e magari acquistare l'edizione completa.

Prison Architect è invece un gestionale che ci chiede di costruire una prigione e di gestirla. Saremo dei bravi direttori penitenziari? Per farcela dovremo essere spietati, anche perché i nostri "ospiti" non ci daranno tregua. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Prison Architect, un'immagine del gioco

Benvenuti, direttori penitenziari!

Solo il direttore più spietato del mondo può contenere i detenuti più spietati del mondo. Progetta e sviluppa il tuo penitenziario personalizzato in Prison Architect.

Confinamento personalizzato

Allocate le risorse per ottimizzare il vostro complesso, ma non limitate il flusso dei detenuti per non incorrere in un'inondazione, in un incendio, in un combattimento o in una vera e propria rivolta.

Investite e innovate

Sfruttate il denaro federale con le domande di sovvenzione e impiegate i vostri fondi nella lotta contro malattie, attività delle bande, controversie e altro ancora!

Gestione e forza

Assicuratevi che il vostro carcere sia principalmente etico e sicuro con personale di prim'ordine, tra cui guardie armate, psicologi, medici, avvocati e informatori.

Detenzione su misura

La storia criminale di ogni detenuto richiede programmi di trattamento personalizzati, orari di lavoro e laboratori di riabilitazione.

Sfida dell'isolamento

Tentate una fuga ad alto rischio dalla prigione di massima sicurezza in modalità Fuga, o provate la modalità Online per mettervi alla prova in una delle 12.000 prigioni create dai giocatori.

Espandete il vostro impero senza limiti in modalità Libera.

Ricordiamo inoltre che sono da oggi disponibili i giochi gratis del 2 dicembre su Epic Games Store.