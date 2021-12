Epic Games Store: giochi gratis PC del 2 dicembre 2021 disponibili, il link download

Oggi è giovedì 2 dicembre 2021 e questo vuol dire che sono disponibili i nuovi giochi gratis PC dell'Epic Games Store. I videogame in regalo questa settimana sono Dead by Daylight e while True: learn(). Vediamo i link download, i dettagli sui giochi e sui requisiti. Prima di tutto, per reclamare i giochi avete tempo fino al 9 dicembre 2021. Potete farlo sul sito ufficiale dell'Epic Games Store o direttamente tramite il launcher.

Dead By Daylight Dead By Daylight Il primo gioco gratis PC dell'Epic Games Store del 2 dicembre 2021 è Dead by Daylight. Parliamo del famoso gioco horror multigiocatore asimmetrico: un giocatore interpreta l'assassino e deve dare la caccia a quattro sopravvissuti. Questi non devono farsi catturare, torturare e uccidere: hanno il vantaggio di giocare in terza persona e avere quindi una visuale migliore su ciò che li circonda, mentre il killer è in prima persona. Il gioco ha ottenuto grande successo anche grazie a Twitch. Ecco la nostra recensione di Dead by Daylight. Infine, ecco i requisiti minimi:

Sistema operativo: Sistema Operativo a 64-bit (Windows 10)

Processore: Intel Core i3-4170 o AMD FX-8120

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 460 1GB o AMD HD 6850 1GB compatibile con DX11

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con DX11 Ecco invece i requisiti consigliati:

Sistema operativo: Sistema Operativo a 64-bit (Windows 10)

Processore: Intel Core i3-4170 o AMD FX-8300 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce 760 o AMD HD 8800 o superiore con 4GB di RAM compatibile con DX11

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 50 GB di spazio disponibile

Scheda audio: Compatibile con DX11

while True: learn() while True: learn() Il secondo gioco gratis PC dell'Epic Games Store del 2 dicembre 2021 è while True: learn(). Si tratta di un gioco di simulazione con rompicapi che tratta temi cervellotici: machine learning, reti neurali, big data e IA. Ma, soprattutto, ti aiuterà a capire meglio il tuo gatto. In questo gioco interpreti il ruolo di un programmatore che, accidentalmente, scopre che il suo gatto è bravissimo a programmare, ma che non se la cava molto bene con la lingua umana. Il programmatore in questione deve imparare tutti i segreti del machine learning e utilizzare la programmazione visiva per creare un sistema di riconoscimento vocale in grado di tradurre dalla lingua felina a quella umana. Ecco i requisiti di while True: learn():

Sistema operativo: Windows Vista / 7 / 8 / 10

Processore: 2.0 GHz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: Intel HD Graphics 3000

DirectX: Versione 9.0

Memoria: 500 MB di spazio disponibile