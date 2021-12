Offerte Amazon: controller Xbox 20° anniversario in sconto, per PC, Xbox One e Xbox Series X|S

Quest'oggi possiamo trovare in offerta su Amazon un controller Xbox, precisamente l'edizione del 20° anniversario compatibile con Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Lo sconto è dell'8%, ovvero 5€. Il prezzo pieno per il controller Xbox del 20° anniversario è 64.99€. Lo sconto odierno è ovviamente minimo, ma è il primo sconto proposto sulla piattaforma. Inoltre, non sempre il controller è disponibile, quindi potrebbe valere l'acquisto immediato solo per poterselo accaparrare. È venduto e spedito da Amazon.

Questo controller è un'edizione speciale "nel classico nero con tocchi verdi che riportano alle origini". Le uniche differenze in questa versione sono estetiche: si tratta quindi di un classico controller Xbox nelle funzionalità, compatibile sia con Windows 10 che con le ultime generazioni di console.

Xbox, controller del 20° anniversario

