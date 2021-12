Burger King Sneak King: un wrestler compra 2706 copie del gioco e nessuno sa perchè

Il wrestler Leroy " The Human Tackboard" Patterson si è dato una missione nella vita: acquistare tutte le copie esistenti di Sneak King, un gioco di Burger King uscito anni fa su Xbox 360 e Xbox. Per adesso è riuscito ad averne soltanto 2.706, ma il nostro eroe non intende fermarsi e vuole far crescere ancora la sua collezione. Perché lo sta facendo? Mistero, ma si sta divertendo moltissimo e questo è l'importante, almeno per lui. Quando gliel'hanno chiesto, Patterson ha risposto: "Se un giorno varranno qualcosa, saremo ricchi! Se non valgono niente, sarà comunque una bella avventura."

Sneak King è un gioco prodotto da Burger King nel 2006 e uscito su Xbox 360 e Xbox. Faceva parte di una collezione di tre giochi venduti a quattro dollari l'uno insieme ad alcuni menù della catena di ristoranti. Si trattava di un gioco d'azione stealth in cui i giocatori vestivano i panni di Burger King, la mascotte, e dovevano portare dei pasti ai clienti.

I tre giochi (gli altri due sono i giochi di corse Big Bumpin' e PocketBike Racer) vendettero complessivamente 2,7 milioni di copie, un'enormità considerato che la promozione durò un solo mese (tra novembre e dicembre). Sneak King era il più popolare del terzetto.

2706 copie di Sneak King bastano?

Secondo quanto ha raccontato Patterson, la collezione è iniziata da una singola copia del gioco, quindi ne ha trovate altre cinquanta in un negozio. Avendone ormai 51, perché non collezionarle tutte? Così è iniziata la sua avventura, che ha portato anche all'apertura di un canale YouTube che vede la partecipazione di un altro wrestler, suo amico: Bobby Ramos.