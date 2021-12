NVIDIA GeForce Now: 20 nuovi giochi in arrivo e partenza degli abbonamenti RTX 3080 per l'Europa

Con il primo giovedì GeForce Now di dicembre arriva l'annuncio di 20 nuovi giochi, di cui 9 disponibili già da questa settimana, e l'inizio dell'attivazione degli abbonamenti GeForce Now RTX 3080 per l'Europa.

Oggi ha inizio l'attivazione dei nuovi abbonamenti NVIDIA GeForce Now RTX 3080, qui il nostro provato del servizio che abilità il gioco in 1440p a 120 frame per secondo, che andrà avanti fino a quando tutti i preordini non saranno stati evasi.

Free Priority RTX 3080 Prezzo 0€ 9,99€ al mese / 49,99€ semestrale 99,99€ semestrale Accesso Standard Prioritario ai server gaming Esclusivo ai server RTX 3080 Sessione 1 ora 6 ore 8 ore Risoluzione 1080p 1080p 1440p (PC e Mac) / 4k (Shield) Frame rate 60 FPS 60 FPS 120 FPS (1440p) / 60 FPS (4k) Adaptive Sync Sì Sì Sì Ray tracing No Sì Sì

A celebrare l'arrivo del nuovo servizio, che gode di latenze inferiori e offre un maggior controllo sulle impostazioni, troviamo anche venti 20 nuovi titoli, di cui nove inediti, tra i quali spiccano Icarus completo di ray tracing e DLSS, Chorus con DLSS, Wartales e Ruined King: A League of Legends Story, tutti disponibili da questa settimana.

Icarus e Chorus fanno leva sulle tecnologie delle GeForce RTX

Titoli disponibili su GeForce Now da questa settimana:

Chorus (nuovo lancio su Steam e Epic Games Store)

Icarus (nuovo lancio su Steam)

MXGP 2021 - The Official Motocross Videogame (nuovo lancio su Steam)

Propnight (nuovo lancio su Steam)

Wartales (nuovo lancio su Steam)

Dead by Daylight (gratuito su Epic Games Store)

Hextech Mayhem: A League of Legends Story (Steam e Epic Games Store)

Ruined King: A League of Legends Story (disponibile Steam e Epic Games Store)

Timberborn (disponibile su Steam e Epic Games Store)

Titoli in arrivo su GeForce Now nel mese di dicembre: