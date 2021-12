Nvidia GeForce Game Ready: ray tracing e DLSS per ICARUS

I nuovi driver NVIDIA GeForce Game Ready preparano il terreno per l'arrivo di ICARUS, l'intrigante survival fantascientifico con cooperativa a otto giocatori che, in arrivo il 3 dicembre, potrà subito contare sui benefici del DLSS e sul ray tracing, in funzione dell'illuminazione ambientale.

Il ray tracing promette di valorizzare le atmosfere del pianeta ICARUS, un pianeta che l'umanità ha tentato invano di terraformare. Ma le viscere del pianeta nascondono un tesoro che attira avventurieri e cercatori, costretti però ad affrontare una dura sfida senza la garanzia di poter tornare a casa.

ICARUS è in bilico tra fantascienza e sopravvivenza nella natura selvaggia

Oltre al supporto per ICARUS, i nuovi driver game ready includono il DLSS per Chorus e profili ottimizzati per Farming Simulator 22, Halo Infinite, Inscryption, Ruined King: A League of Legends Story e Crab Game. Inoltre aggiungono 6 monitor alle fila degli schermi compatibili con G-Sync. Di seguito la lista con gli specifici modelli: