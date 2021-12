Dead Cells, vendite a oltre 6 milioni di copie per il roguelite di Motion Twin

Dead Cells ha totalizzato ad oggi vendite per oltre 6 milioni di copie: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco, Twin Motion, in concomitanza con il reveal del terzo DLC.

The Queen and the Sea, confermato insieme a un altro anno di DLC per Dead Cells, continuerà dunque ad arricchire l'esperienza dell'eccellente roguelite, lanciato originariamente nel 2018 su PC e console, per poi approdare anche sui dispositivi mobile.

Una gran bella notizia per i tanti fan del gioco, capace di offrire un'interpretazione del sottogenere dei metroidvania originale e stuzzicante, supportata da un consistente grado di sfida. Ne abbiamo parlato nella recensione di Dead Cells.

Dead Cells ci mette nei panni di una creatura frutto di un esperimento alchemico andato male, che si ritrova all'interno di uno scenario in continuo mutamento ma con una costante: gli esseri che lo popolano non sono amichevoli.

Dovremo dunque abbatterli e utilizzare i loro corpi per cercare una via d'uscita, accettando però di ricominciare il percorso da capo ogni volta che verremo sconfitti e che il nostro involucro cesserà di vivere.