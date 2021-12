Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning Fatesworn annunciato con data d'uscita e trailer

L'editore THQ Nordic e lo sviluppatore KAIKO hanno annunciato Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning - Fatesworn, la prima espansione dell'edizione rimasterizzata del noto gioco di ruolo d'azione, che ha già una data d'uscita: il 14 dicembre 2021, su PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. Per festeggiare è stato pubblicato anche un trailer, che trovate in testa alla notizia, in cui possiamo vedere una sequenza animata che spiega la storia del gioco.

L'espansione Fatesworn sarà venduta per 19,99€ su tutte le piattaforme e racconterà una nuova storia con protagonista il Fateless One. Il nemico in questo caso sarà il dio del Caos che, tornato in vita in una lontana regione, sta minacciando il mondo costituendo un esercito imponente.

Installandola si avrà accesso a un nuova ambientazione, a molte nuove missioni, ai dungeon del Regno del Caos sparsi per tutta Amalur, e delle nuove meccaniche di gameplay, a delle nuove armi, nuove corazze, nuovi nemici e molto altro ancora. Il level cap sarà aumentato fino a 50. Ci saranno anche dei nuovi brani della colonna sonora, composti da Grant Kirkhope.

Naturalmente Fatesworn richiede il gioco base per essere installata.