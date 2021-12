GameStop: offerte del Calendario dell'Avvento del 2 dicembre 2021

Oggi è il 2 dicembre 2021 ed è disponibile una nuova offerta del Calendario dell'Avvento di GameStop. La selezione di offerte cambia ogni giorno e durerà fino al 24 dicembre. Potremo trovare in offerta giochi, accessori, oggetti da collezione e molto altro. Quali sono gli sconti di oggi?

Come potete vedere sul sito ufficiale di GameStop a questo indirizzo, oggi - 2 dicembre 2021 - le offerte del Calendario dell'Avvento includono Back 4 Blood, sia in versione standard che in versione Special Edition per PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. In questo caso il risparmio è di 10€.

Uno dei mostri di Back 4 Blood

Non manca poi un'offerta fino a 30€ su Mortal Kombat 11 Ultimate in versione Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5. Si aggiunge anche il gioco LEGO Harry Potter Collection (Codice in una scatola) che costa 5€ in meno.

Abbiamo poi un paio di headset con microfono a braccio marcati HyperX, che costano 29.98€. Infine, l'offerta di GameStop del 2 dicembre 2021 si chiude con i Blu-Ray Space Jam: A New Legacy e Fast and Furious 9.

Non dimenticate che gli sconti cambiano ogni giorno, quindi se vedete qualcosa che vi interessa vi conviene acquistarlo subito.