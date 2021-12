AMD ha annunciato la conferenza per il CES 2022, promettendo nuovi annunci per il gaming

AMD ha annunciato ufficialmente la conferenza stampa virtuale per il CES 2022 che, visibile in streaming direttamente sul portale AMD.com, vedrà la compagnia annunciare nuovi prodotti tra processori e GPU con un occhio di riguardo per gaming, intrattenimento e smart working.

Purtroppo l'unico dettaglio che è stato rivelato è la data, il 4 gennaio alle 16:00, ma possiamo aspettarci la presentazione delle nuove CPU Ryzen 6000 per laptop con architettura Zen3+ e nuove GPU RDNA 2 sempre per il segmento dei portatili, da sempre centrale nel caso del CES che si tiene a Las Vegas ogni gennaio. Non è un caso che per questa edizione, che aprirà i battenti il 5 gennaio per chiuderli l'8, si parli anche della possibile presentazione delle GeForce RTX 3000 Ti Laptop.

I processori Ryzen hanno permesso a AMD di aumentare notevolmente la sua quota nel segmento laptop

Sappiamo per certo, invece, che Intel presenterà i processori ibridi Intel Alder Lake-H, portando nel segmento portatile la sua nuova architettura che promette una scalabilità elevata e un miglioramento netto nelle temperature, punto debole dei processori mobile Intel di undicesima generazione. Inoltre è possibile che durante la conferenza Intel facciano capolino anche le nuove schede video Intel Arc Alchemist che oltre a supportare il ray tracing, sfrutteranno una tecnologia simile al DLSS di NVIDIA e potrebbero risultare molto interessanti.