Spider-Man: Across the Spider-Verse, un cosplay di Spider-Gwen da Kalinka Fox

Spider-Man: Across the Spider-Verse riporterà al cinema la versione a cartoni animati di Miles Morales e i personaggi dello Spider-Verse, e Kalinka Fox ha anticipato l'annuncio di diversi giorni con il suo cosplay dedicato a Spider-Gwen.

Il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, del resto, vede la versione alternativa di Gwen Stacy come una dei protagonisti, quando esce dalla propria dimensione per far visita all'amico Miles e coinvolgerlo in una nuova avventura.

L'interpretazione di Kalinka è pressoché perfetta: la modella russa è abilissima con il makeup, ma in questo caso anche il costume e l'acconciatura riprendono in maniera fedele il design del personaggio.

Chiaramente Spider-Gwen è tornata di gran moda fra le cosplayer: vi va di rivederla? Eccola interpretata da mk_ays e Shirogane-sama, in attesa di gustarci Spider-Man: Across the Spider-Verse nel 2022.