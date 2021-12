Spider-Man Across the Spider-Verse (Part One): un teaser trailer mostra il film animato in azione

Spider-Man Across the Spider-Verse (Part One) è il nuovo film animato ambientato nel RagnoVerso, in uscita nei cinema nel 2022. Sony ha pubblicato un breve teaser trailer per dare un assaggio agli spettatori di cosa ci aspetta in questa nuova avventura di Miles Morales.

Il teaser, che trovate in testa alla notizia, inizia con Morales nella sua stanza. Il ragazzo sta ascoltando della musica quando viene raggiunto da Gwen, che lo invita a uscire. Miles le dice di essere in punizione nell'incredulità della ragazza, che non crede che Spider-Man possa essere messo in punizione.

Il filmato prosegue con una scena d'azione in cui Spider-Man viaggia per il RagnoVerso e viene affrontato da un altro personaggio. La sequenza è dinamica e spettacolare e lascia con l'acquolina in bocca in attesa di sapere cosa potremo vedere al cinema.

Recentemente Sony si è dimostrata molto attiva con il franchise Spider-Man. Presto sarà lanciato Spider-Man: No Way Home nei cinema, che concluderà l'ultima trilogia del personaggio. Ora ha pubblicato questo filmato di Spider-Man Across the Spider-Verse (Part One), ma si parla anche di altri progetti in via di definizione. Se vogliamo c'è anche il nuovo Marvel's Spider-Man 2 in sviluppo per PS5. Del resto è il franchise più proficuo tra quelli in suo possesso, quindi perché non sfruttarlo?