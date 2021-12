Final Fantasy 7 Remake: il cosplay di Tifa di missbricosplay ci fa tornare al passato

Final Fantasy 7 Remake è oramai un ricordo per molti, in un mondo videoludico costantemente sommerso da nuove uscite di peso. missbricosplay ha però deciso di riproporre alcuni scatti di Tifa dal gioco di Square Enix, per ricordare il passato con un cosplay.

La protagonista di Final Fantasy 7 Remake è stata ricreata da missbricosplay in modo ottimo, come oramai ci ha abituato la cosplayer. Al costume non mancano i dettagli, dalla gonna con bretelle ai guanti con gli inserti per la Materia. Di certo questi scatti ci fanno ricordare perché sin dal capitolo originale si è fatto incantare dallo spirito guerriero ma amorevole di Tifa.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tifa realizzato da missbricosplay? La protagonista di Final Fantasy 7 Remake vi ha convinto, oppure avete visto cosplay di qualità superiore?