Halo Infinite: tre playlist per il multplayer in arrivo a dicembre

343 Industries ha intenzione di aumentare la varietà del multiplayer di Halo Infinite nel corso del mese di dicembre aggiungendo altre tre playlist a quelle già disponibili al momento.

Il Community Manager John "Unyshek" Junyszek ha annunciato su Twitter che sono in arrivo tre playlist per il multigiocatore a dicembre, ovvero Tactical Slayer (SWAT), Free-For-All (FFA) e Fiesta, quest'ultima introdotta con l'evento Fracture: Tenrai e rimossa all'inizio di questa settimana. Stando alle parole di Junyszek tutte e tre le sopracitate playlist non arriveranno in tempo per l'8 dicembre, ovvero il giorno del debutto nei negozi di Halo Infinite, ma saranno comunque disponibili entro la fine dell'anno.

Non solo, il community manager ha svelato che 343 Industries sta lavorando anche una playlist Social Slayer che avrà "molteplici varianti", chiesta a gran voce dalla community di Halo Infinite. Questa tuttavia non sarà pronta prima della fine del periodo festivo, quindi probabilmente se ne riparlerà per gli inizi del 2022.

Rimanendo in tema, di recente gli sviluppatori di 343 Infinite hanno risposto in merito ai dubbi dei giocatori in merito alla presenza di cheater nel multiplayer di Halo Infinite.