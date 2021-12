Halo Infinite: quando sarà disponibile la Campagna? Data e orario di avvio in Italia

Halo Infinite incombe, con la Campagna single player che ha la sua data di uscita fissata per domani, 8 dicembre 2021, ma c'è anche un orario preciso di sblocco da sapere: per quanto riguarda l'Italia, l'avvio è previsto alle ore 19:00 dell'8 dicembre 2021.

Potete prendere nota dell'orario di avvio per la Campagna single player di Halo Infinite guardando la mappa con gli orari pubblicata da 343 Industries e riportata qui sotto: si tratta in sostanza dello stesso momento per tutto il mondo, ma ovviamente con orari diversi a causa delle varie zone geografiche e dei fusi differenti.

Halo Infinite: la mappa con gli orari di sblocco della Campagna

Per quanto riguarda l'Italia, ci troviamo nella fascia CET corrispondente all'orario segnalato per Berlino, Germania, ovvero le ore 19:00 dell'8 dicembre.

L'informazione può essere particolarmente utile perché è probabile che in molti pensassero che lo sblocco potesse avvenire già dalla mezzanotte tra il 7 e l'8 dicembre, ma data la contemporaneità con il resto del mondo, l'ora di avvio della Campagna è invece fissata per le 19:00 in Italia.

Per il resto, potete trovare tutte le informazioni al riguardo nella recensione della Campagna di Halo Infinite pubblicata proprio ieri a scadenza dell'embargo internazionale, dopo il quale sono emersi anche i primi voti alti per la sezione single player di Halo Infinite, in attesa si vedere le valutazioni sul multiplayer.