Nintendo Switch: nuova sezione sui titoli più giocati è stata aggiunta all'eShop

Nintendo Switch presenta una novità a sorpresa oggi, all'interno del Nintendo eShop dedicato per gli acquisti in digitale sulla console: si tratta di una nuova sezione sui titoli più giocati del momento, che può aiutare ad orientarsi sugli eventuali acquisti da fare in base ai trend imperanti.

Nella versione italiana del Nintendo eShop, per trovare la sezione bisogna scrollare fino in fondo nella pagina principale del negozio online di Nintendo Switch, quella contrassegnata dal titolo "Scopri".

La sezione dei giochi più giocati su eShop, in una foto di NintendoLife

Andando in basso, fra tutti i vari slot promozionali dedicati ai vari giochi nuovi usciti su Nintendo Switch, troviamo una nuova sezione chiamata "Più giocati di recente".

La sezione in questione illustra precisamente quello che dice il titolo, ovvero un elenco dei giochi che risultano al momento più giocati dagli utenti di Nintendo Switch, probabilmente effettuando un calcolo delle ore passate online sui vari titoli o incrociando vari dati di questo tipo in modo da illustrare le maggiori tendenze del momento.

Curiosamente, in cima all'elenco dei giochi più giocati risulta esserci Disgaea 6, probabilmente anche grazie alla demo gratuita disponibile sull'eShop, mentre è scontata la presenza ai vertici di Pokémon Perla Splendente e Diamante Lucente (in quest'ordine, tra l'altro), seguiti da Football Manager 2022 e Shin Megami Tensei V.

Sebbene si tratti forse di un modo per dare dei "consigli per gli acquisti", la nuova sezione dei giochi più giocati al momento può dare una buona idea del successo dei vari titoli per Nintendo Switch, individuando le tendenze reali di utilizzo dei giochi per la console.